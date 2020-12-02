События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ - Путин

БАКУ/Trend/ - События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Россия заинтересована в подключении партнеров по ОДКБ и СНГ к гуманитарным усилиям по Карабаху.

Договоренности РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху последовательно реализуются, сообщил Путин.