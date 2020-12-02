События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ - Путин
БАКУ/Trend/ - События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ.
Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Президент России Владимир Путин.
Он отметил, что Россия заинтересована в подключении партнеров по ОДКБ и СНГ к гуманитарным усилиям по Карабаху.
Договоренности РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху последовательно реализуются, сообщил Путин.
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