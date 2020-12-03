Азербайджан вносит важнейший вклад на глобальном уровне в решение проблем, связанных с пандемией - депутат

БАКУ /Trend/ - В рамках специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по коронавирусу, созванной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоятся общие дебаты на уровне глав государств и правительств. Проведение этого важного мероприятия по инициативе Азербайджана еще раз показывает, что наша страна вносит важнейший вклад в дело решения глобальных проблем.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (депутат) Севиндж Гусейнова.

Депутат подчеркнула, что вирус COVID-19, который стал первостепенной проблемой в мире, унес жизни уже свыше 1,3 миллиона человек

"Цифры растут с каждым днем, угроза растет. В этой связи специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по коронавирусу, созванная по инициативе Президента Ильхама Алиева, имеет историческое значение. Страны мира считают данную инициативу своевременной и актуальной. Это показатель высокого уровня доверия и уважения к Азербайджану на международном уровне. Это также показывает, что Азербайджан признан одной из самых влиятельных стран на международной арене, и что Президент Ильхам Алиев является главой государства с глобальным мышлением, глобальным видением и глобальным лидерством", - отметила Гусейнова.

Депутат сказала, что пандемия COVID-19 - одно из величайших бедствий, постигших человечество со времен Второй мировой войны, и необходимо искать пути решения проблемы на глобальном уровне.

"С первых дней пандемии Азербайджан осуществлял многопрофильную деятельность по данному вопросу как внутри страны, так и на региональном и международном уровнях. Азербайджан принимает активное участие в борьбе с пандемией не только внутри страны, но и на международном уровне, включая оказание помощи более чем 30 странам, а также сделал добровольное пожертвование Всемирной организации здравоохранения", - сказала Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)