Президент Азербайджана успешно реализовал концепцию победы с минимальными потерями - академик

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев успешно реализовал концепцию победы в Отечественной войне с минимальными потерями.

Об этом в пятницу сказал Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

По его словам, победоносный дух азербайджанской армии, воля, стремление нашего народа, наших солдат к победе вызвали панику в рядах армянских ВС, и они вынуждены были отступать, бросая технику. Миролюбивая политика и гибкая дипломатия азербайджанского государства позволили освободить Кельбаджар, Агдам и Лачин без единого шехида и единого выстрела.

"Это одно из величайших событий в военной истории Азербайджана. Итогом войны стало освобождение наших земель. Эта гибкая и мудрая политика главы государства позволила освободить часть территорий без потерь. Безусловно, здесь большую роль сыграли успешные военные операции Вооруженных сил Азербайджана. Противник был принужден к выходу с остальных территорий", - подчеркнул Габиббейли.

Он добавил, что несмотря на то, что руководство Армении игнорировало призывы главы азербайджанского государства вывести свои войска с оккупированных территорий, в итоге Пашинян как премьер проигравшей войну страны был вынужден подписать известное трехстороннее заявление, сказал академик.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)