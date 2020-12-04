Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает в пятницу Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Разрешите от имени Конгресса бухарских евреев США и Канады и от себя лично сердечно поздравить Вас по случаю великой Победы.

После трех десятилетий оккупации были освобождены районы западной части Азербайджана, которые составляли двадцать процентов всей территории республики. Это стало величайшим событием в новейшей истории Азербайджана, которое знаменовало собой стремление его народа жить и работать на своей земле, где дружно, большой семьей проживают и граждане республики более ста национальностей, в том числе и представители еврейского народа: горские, грузинские, русские евреи.

Эта великая Победа является плодом мастерски сформированных Вашим неустанным трудом на протяжении долгих лет внешней политики и дипломатии, непоколебимой внутренней гармонии, а также единства и равенства всего населения Азербайджана.

Уважаемый господин Президент, своей неустанной деятельностью, большой решимостью Вы не только обеспечили освобождение священных земель от вражеской оккупации, Вы также восстановили истину и справедливость в мире, доказав верность принципам, заложенным Вашим отцом, великим сыном Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Конгресс бухарских евреев США и Канады является общенациональной зонтичной организацией, созданной в Нью-Йорке в 1999 году, объединяющей более ста организаций и религиозных общин на территории Северной Америки.

В течение многих лет мы принимаем участие в развитии народной дипломатии между Азербайджаном и США, активно сотрудничая с Государственным комитетом по работе с диаспорой и Министерством культуры республики. В частности, в 2012 году были проведены гастроли народной артистки Азербайджана Зейнаб Ханларовой в Нью-Йорке, в 2020 году члены Правления нашего общинного Конгресса принимали участие как независимые эксперты в парламентских выборах Азербайджана.

Бухарские евреи жили некоторое время в Баку, имеются их захоронения на еврейском кладбище.

В нашем народе с большой любовью относятся к музыкальной культуре Азербайджана, в частности, творчеству композитора Узеира Гаджибейли, певца Хана Шушинского. Для нас большой ценностью являются произведения кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова, художника Аббаса Кязимова, композитора Кара Караева, певца Рашида Бейбутова.

В 2016 году в Нью-Йорке силами бухарско-еврейского театра «Возрождение» была поставлена музыкальная комедия Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан». Наш поэт Ильяс Маллаев не только был таристом-виртуозом, но и писал стихи на языке Физули. Наши певицы - народная артистка Узбекистана Мухаббат Шамаева, Тамара Катаева с большим успехом исполняют в США, Австрии, Израиле и Канаде популярные азербайджанские песни. Правдивые материалы о жизни и культуре Азербайджана, а также о подвигах героев республики находят отклик на страницах общинной газеты The Bukharian Times.

Ваше превосходительство господин Президент, Верховный главнокомандующий, еще раз поздравляю Вас, братский азербайджанский народ, личный состав доблестной Азербайджанской армии с исторической победой, заявляю, что испытываю честь передать Вам свое глубокое почтение.

Символично, что весть о победе азербайджанского народа совпала с Днем флага страны. Пусть государственный флаг страны всегда развевается во всех частях независимого, сильного, гостеприимного и дружелюбного, полиэтнического и многоконфессионального Азербайджана, ставшего оплотом мира во всем регионе."