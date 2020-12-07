Обнародована дата следующего заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) будет проведено 11 декабря, сообщает в понедельник Trend.

На заседании в первую очередь будет рассмотрено решение Милли Меджлиса по утверждению указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об отмене военного положения с 00:00 часов 12 декабря 2020 года".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)