В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" для поддержки раненых при защите территориальной целостности страны и семей шехидов - Указ

Политика 8 декабря 2020 11:22 (UTC+04:00)
В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" для поддержки раненых при защите территориальной целостности страны и семей шехидов - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 декабря подписал указ о создании Фонда поддержки (Фонд "YAŞAT") по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

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