Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Восьмого декабря состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России - Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями касательно выполнения задач, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Также были обсуждены другие вопросы двустороннего сотрудничества.