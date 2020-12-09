Глава МИД Азербайджана встретился с госсекретарем МИД и международного сотрудничества Италии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с госсекретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, напомнив об историческом государственном визите Президента Ильхама Алиева в Италию 19-21 февраля, Джейхун Байрамов отметил, что в подписанной в ходе визита «Совместной декларации об укреплении многопланового стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой» стороны обозначили друг друга как стратегические партнеры.

Глава МИД Азербайджана проинформировал итальянскую сторону о 44-дневной Отечественной войне, в результате которой были освобождены от оккупации азербайджанские земли.

Байрамов отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами и важность дальнейшего развития этих отношений.

Стороны обменялись мнениями о партнерстве Азербайджана с Европейским союзом, в том числе вкладе страны в реализацию энергетических и транспортных проектов, и в частности в проект "Южного газового коридора".



Манлио Ди Стефано отметил, что целесообразнее получать информацию о событиях в регионе непосредственно на месте, в связи с чем он и посетил Азербайджан.



В ходе встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

(Редактор: Натаван Эфендиева)