Парад Победы - уникальное историческое событие нашей героической летописи - вице-президент НАНА

БАКУ /Trend/ - Парад Победы, проведенный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с участием Президента братской Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, является уникальным историческим событием в нашей героической летописи.

Об этом в четверг сказал Trend первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Иса Габиббейли.

По его словам, военно-политическая победа над ВС Армении в Нагорном Карабахе и прилегающих районах под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева является самым грандиозным событием многовековой истории нашего народа. Ни в одной из побед, завоеванных с участием азербайджанцев, начиная с эпохи Сефевидов, государства Надир шаха и до эпохи Иосифа Сталина, фактор Азербайджана не был выражен настолько очевидно, не имел общенационального значения.

"Великая победа, достигнутая в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях, является блестящим военно-политическим результатом войны во имя Азербайджана, за его целостность. Учрежденный указом Президента Ильхама Алиева 8 ноября День Победы - яркое событие, вписанное золотыми буквами в многовековую историю Азербайджана. Это великая историческая победа Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, нашего народа и нашей храброй Армии, истинное торжество стратегии "Одна нация, два государства". День Великой Победы - путеводитель и гарант еще больших побед в будущем. День Великой Победы, завоеванной Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым и героической азербайджанской армией, сулит еще больше побед нашему народу и нашей стране", - отметил Иса Габиббейли.

Академик подчеркнул, что историческую миссию азербайджанского народа по достижению полной и решительной победы в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях выполнил Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев. С этой целью Президент Ильхам Алиев успешно выполнил задачу по выводу Азербайджана на уровень экономически развитой страны. За 17 лет руководства нашей страной Президент Ильхам Алиев обеспечил колоссальное экономическое развитие Азербайджана во всех сферах.



"Последовательная и целенаправленная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым по повышению обороноспособности Азербайджанской Республики, является одним из важнейших факторов великой Победы в Нагорном Карабахе. Масштабные реформы в области армейского строительства - усиление работы по воспитанию личного состава в духе азербайджанства, патриотизма, оснащение нашей армии самой современной военной техникой, формирование высококвалифицированного профессионального офицерского корпуса позволило Азербайджану иметь самую сильную армию в регионе.

Повышение международного престижа Азербайджана, обретение надежных союзников и сторонников является частью важной работы, проделанной главой государства для победы", - добавил Иса Габиббейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)