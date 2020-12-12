Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу для освобождения азербайджанских территорий от оккупации - Иса Габиббейли

БАКУ /Trend/ - Основа для освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана была заложена Общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым.

Об этом в субботу сказал Trend первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, академик Иса Габиббейли.

По его словам, великий лидер Гейдар Алиев на всех международных мероприятиях, в которых он участвовал как лидер независимого Азербайджана, заявлял, что Нагорный Карабах принадлежит нашему народу.

"Хотя Гейдар Алиев поддерживал мирное урегулирование конфликта, прежде всего, путем переговоров, прилагая усилия для восстановления исторической справедливости путем диалога, он также не исключал и военного урегулирования вопроса. Признание территориальной целостности нашей страны международным сообществом на Лиссабонском саммите и поддержка выполнения резолюций ООН по освобождению наших территорий в Нагорном Карабахе были успешным результатом мудрой политики, проводимой великим лидером Гейдаром Алиевым. Видный государственный деятель Гейдар Алиев определил формат урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе принципа территориальной целостности нашей страны, сформировал общественное мнение об объективности этого формата на международном уровне", - подчеркнул Иса Габиббейли.

Академик отметил, что, как президент Азербайджана, Гейдар Алиев заложил основы строительства национальной армии независимого государства и предпринял серьезные шаги по укомплектованию нашей армии профессиональными кадрами, специалистами нового поколения, а также оснащению современным оборудованием.

"Достижение соглашения о прекращении огня для того, чтобы выиграть время и возможность для развития экономики нашей страны и проведения необходимых приготовлений также является одной из исторических заслуг Великого лидера. Освобождением Горадиза от вражеской оккупации азербайджанской армией под руководством Гейдара Алиева в качестве Верховного главнокомандующего была опробована возможность возвращения азербайджанских земель войной.

Азербайджано-турецкое единство и сотрудничество, укрепившиеся на основе формулы "Один народ - два государства", заложенной Великим лидером Гейдаром Алиевым, стали одними из главных факторов победы Азербайджана в Отечественной войне. Слова Гейдара Алиева "Одна нация - два государства", однажды произнесенные в Великом Национальном Собрании Турецкой Республики, сначала стали пословицей в обеих странах, но постепенно углубившись, обрели статус стратегии отношений между двумя странами.

Посещение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым могилы и памятника Общенационального лидера, видного государственного деятеля Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения восьмого ноября 2020 года, в день освобождения города Шуша, который фактически обусловил нашу победу в Отечественной войне, вошло в историю 44-дневной войны как одно из самых ярких и незабываемых событий. Этим поучительным шагом Президент Ильхам Алиев, словно, выступил с почетным докладом об успешном завершении исторической миссии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, завещанной Великим лидером Гейдаром Алиевым. Это событие, чрезвычайно важное с точки зрения государственности, также важно с точки зрения политической преемственности. Акт посещения на Аллее почетного захоронения является наглядным примером масштабности и реализации идеалов государственности основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Этот момент посещения, который является уникальной страницей в истории современного Азербайджана, имеет большое значение как поучительное событие, заслуживающее особого изучения для идеологического, политического и духовного воспитания новых поколений", - добавил Иса Габиббейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)