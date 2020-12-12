Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика 12 декабря 2020 12:58 (UTC+04:00)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева, передает в субботу Trend.

Со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева проходит 17 лет, и сегодня люди неиссякаемым потоком приходят в Аллею почетного захоронения в Баку к могиле общенационального лидера, склоняя голову перед его гением.

Многолюдье, наблюдаемое в Аллее почетного захоронения, свидетельствует о вечной любви народа к своему великому сыну.

История и судьба Азербайджана, возрождение общественно-политической, экономической и культурной жизни народа неразрывными узами связаны с именем Гейдара Алиева.

Для каждого азербайджанца - патриота память о великом лидере дорога и священна, потому что современная история Азербайджана, национальная государственность тесно связаны с именем этой гениальной личности.

Азербайджанский народ ни на минуту не забывает и не забудет своего великого сына, посвятившего всю свою сознательную жизнь прогрессу Азербайджана.

Будучи большим политическим и государственным деятелем, лидером азербайджанского народа, он при жизни стал легендой, поэтому феномен Гейдара Алиева всегда привлекает внимание.

Люди приходят в Аллею почетного захоронения с чувством безграничной гордости и непоколебимой веры, так как Азербайджан стремительно развивается в свете идей Гейдара Алиева, занимая свое достойное место в мире.

Благодаря целенаправленной политике Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс общенационального лидера, Азербайджан добивается новых успехов, еще более укрепляется независимость страны.

Церемонии почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева проходят не только в Баку, но и во всех регионах Азербайджана, а также в зарубежных странах.

(Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)

Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра
Пособие на ребенка…
Пособие на ребенка…
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Loading Bars
Лента новостей
Почтовый оператор Казахстана объявил тендер Тендеры 13:38
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 13:37
«Туркменхимия» продлевает тендер на строительство установки по производству метанола Тендеры 13:36
ИКТ-компания в Казахстане объявила тендер Тендеры 13:27
Обзор событий сектора ИКТ в Азербайджане на текущей неделе ИКТ 13:26
Фотокадры новой станции метро "8 Ноября" в Баку (ФОТО) Общество 13:18
Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе не было достигнуто в обход интересов Ирана - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 13:14
Сотрудники СГБ Азербайджана почтили светлую память общенационально лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Общество 13:13
Узбекско-китайское СП закупит запчасти для газогенераторов Тендеры 13:03
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 12:58
В Грузии энергетические компании представили информацию об инвестиционных проектах, запланированных на 2021-2025 годы Энергетика 12:54
В Астрахани возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву (ФОТО) Политика 12:54
Разработана социально-экономическая концепция восстановления освобожденных территорий Азербайджана - Микаил Джаббаров Экономика 12:36
Во Франции начато расследование преступлений своих граждан, принимавших участие во Второй Карабахской войне Политика 12:33
В Азербайджане за текущую неделю снизилась стоимость драгоценных металлов (ОБЗОР) Финансы 12:28
Ведутся оценочные работы для восстановления домов, пострадавших в результате армянской агрессии - МЧС Азербайджана Общество 12:20
Не следует принимать антибиотики в профилактических целях - TƏBİB Общество 12:13
Финляндия призывает Туркменистан к дальнейшему улучшению бизнес-среды для частного сектора Бизнес 12:07
Девиз великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" будет жить вечно - Мевлют Чавушоглу Политика 11:54
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 11:53
На освобожденных территориях Азербайджана будет создан Карабахский университет Общество 11:46
Как изменился спрос на продукцию турецкого автопрома на автомобильном рынке Азербайджана Турция 11:41
Освобождены от должностей директора двух институтов академии наук Азербайджана Общество 11:35
За минувшую неделю манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР) Финансы 11:27
Госконцерн «Туркменхимия» значительно увеличил производство и отправку продукции Энергетика 11:27
Академический русский драмтеатр им. Самеда Вургуна перечислил средства в Фонд "YAŞAT" Культура 11:16
В рамках «InnoWeek - Недели инноваций» при поддержке Azercell ожидаются интересные мероприятия и конкурс для журналистов Общество 11:16
В Карабахе будет создана астрономическая станция Общество 11:16
Успешная реализация Президентом Ильхамом Алиевым политики, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, подарила народу радость победы - вице-премьер Политика 11:13
С начала года Азербайджан незначительно увеличил импорт мебели из Турции Турция 10:58
В Азербайджане выявлены еще 29 больных коронавирусом, покинувших места нахождения Общество 10:56
BioNTech и Pfizer наращивают объемы производства вакцины от коронавируса США 10:48
В январе-ноябре стоимость реализованной в сетях розничной торговли продукции в Азербайджане составила $35 млрд Бизнес 10:44
ЗАО “AzeriMed” пожертвовало 100 тысяч манат в Фонд “YAŞAT” Общество 10:40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:40
В России самолет выкатился за пределы ВПП Россия 10:38
В Марыйском регионе Туркменистана планируют получить большой урожай лимонов Бизнес 10:37
В отличие от Армении, в Азербайджане к военнопленным относятся гуманно - омбудсмен Политика 10:32
Азербайджанская полиция получила новые служебные автомобили (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:26
В Ходжалы будет создан музей Ходжалинского геноцида Нагорно-карабахский конфликт 10:23
Цена на азербайджанскую нефть остается в пределах $50 за баррель Финансы 10:13
Пакистан направил в Азербайджан гуманитарную помощь (ФОТО) Политика 10:02
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион свыше 30 объектов Бизнес 09:50
В Вашингтоне почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 09:43
Грузия и Финляндия имеют большие возможности для укрепления торговых связей Бизнес 09:11
В Азербайджане в эти выходные не будет работать общественный транспорт Общество 09:06
Освобождение исконных земель Азербайджана было одним из важных заветов Гейдара Алиева – Михаил Гусман Политика 09:00
Блистательная победа Азербайджана создала абсолютно новые геополитические реалии в регионе - азербайджанский депутат Севиль Микаилова в интервью Anadolu Нагорно-карабахский конфликт 08:59
Частный вертолет разбился в Техасе США 08:47
Швеция намерена отказаться от наличных Европа 08:22
Несколько районов Кабула подверглись ракетному обстрелу Другие страны 08:00
Добыча свинца и цинка в Иране достигла 655 850 тонн в течение восьми месяцев года Иран 07:45
ЦИК Грузии: 12 партий получат госфинансирование Грузия 07:32
789 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 07:27
Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа США 07:17
Исландские ученые назвали боль в мышцах одним из самых встречаемых симптомов коронавируса В мире 06:56
Фондовые торги в США завершились разнонаправленно США 06:28
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram В мире 05:48
Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане - ВТООН Туризм 05:00
Власти США договорились с Moderna о покупке 100 млн доз вакцины от COVID-19 США 04:42
В Канаде один человек погиб и четверо пострадали при частичном обрушении здания Другие страны 03:51
Байден представил кандидатов на министерские посты США 03:10
Более 70 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 02:24
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 01:32
Генсек ООН приветствовал намерение ЕС сократить углеродные выбросы к 2030 году В мире 01:04
"Манчестер Юнайтед" может отправить Погба в "Ювентус" в обмен на Роналду Спорт 00:41
С сегодняшнего дня в Азербайджане отменен комендантский час Общество 00:23
Казахстан и Россия разрабатывают проект совместного космического ракетного комплекса Бизнес 00:01
Старт Falcon 9 со спутником SXM-7 отменили за 30 секунд до запуска двигателей В мире 11 декабря 23:49
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 458 тысяч человек Турция 11 декабря 23:16
Если моим детям будет нужен совет, пусть посмотрят на небо, а потом заглянут в своё сердце…Памяти шехидов Карабахской войны Социум 11 декабря 23:04
Более 406 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки В мире 11 декабря 22:55
Президент Узбекистана принял участие в саммите ЕАЭС (ФОТО) Узбекистан 11 декабря 22:34
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) Культура 11 декабря 22:30
Лидеры Узбекистана и Индии провели онлайн-саммит Узбекистан 11 декабря 22:20
Азербайджан сократил импорт чешской продукции Бизнес 11 декабря 22:11
Строительный сектор занимает 4-е место по объему прямых иностранных инвестиций в Грузии Строительство 11 декабря 22:07
В ВОЗ сообщили, что получили заявку на одобрение вакцины от коронавируса от Pfizer В мире 11 декабря 21:47
Председатель Вакфа стратегических и социальных исследований группы Мармара поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 11 декабря 21:33
Азербайджан инвестирует в развитие ветроэнергетической станции Турции Энергетика 11 декабря 21:25
Обзор нефтяного сектора Грузии Энергетика 11 декабря 21:25
Этот парад стал праздником долгожданной победы для народа Азербайджана - депутат Политика 11 декабря 21:16
Биологи открыли пять генов, связанных с высоким риском смерти от COVID-19 В мире 11 декабря 21:03
Месси, Роналду и Левандовский стали претендентами на звание лучшего футболиста года Спорт 11 декабря 20:33
Минтруда Азербайджана исполнило давнюю мечту участника Карабахской войны (ФОТО) Общество 11 декабря 20:30
Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 11 декабря 20:17
Парламент Грузии утвердил председателей комитетов Грузия 11 декабря 20:10
Иран достиг самообеспечения бензином Иран 11 декабря 20:08
Беспрецедентные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед своим народом составили славную историю Азербайджана - Мубариз Гурбанлы Политика 11 декабря 20:03
В Азербайджане внесены изменения в "План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы" Политика 11 декабря 19:50
Армяне совершили теракт в Карабахе, есть раненый Происшествия 11 декабря 19:05
Для создания энергоинфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана будет налажено сотрудничество с Италией (ФОТО) Экономика 11 декабря 19:02
Ренессанс Капитал прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году Финансы 11 декабря 18:37
Фонд Гейдара Алиева начал работы по реставрации религиозных памятников и мечетей на освобожденных территориях (ФОТО) Политика 11 декабря 18:33
В Азербайджане соцвыплаты уже назначены более 1000 членам семей шехидов Общество 11 декабря 18:32
699 камней было поднято со дна Каспийского моря – легенды и тайны Сабаильской крепости (ФОТО) Культура 11 декабря 18:28
Объем промышленного производства в Азербайджане достиг почти 34 млрд манатов Бизнес 11 декабря 18:22
В Азербайджане отменяется военное положение на освобожденных территориях - Указ Политика 11 декабря 18:14
Азербайджан открыл новую историческую эпоху в национальном развитии - российский политолог (ФОТО) Политика 11 декабря 18:12
Baku Media Center снял видеоролик, посвященный параду Победы Политика 11 декабря 18:11
Все новости