Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева, передает в субботу Trend.

Со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева проходит 17 лет, и сегодня люди неиссякаемым потоком приходят в Аллею почетного захоронения в Баку к могиле общенационального лидера, склоняя голову перед его гением.

Многолюдье, наблюдаемое в Аллее почетного захоронения, свидетельствует о вечной любви народа к своему великому сыну.

История и судьба Азербайджана, возрождение общественно-политической, экономической и культурной жизни народа неразрывными узами связаны с именем Гейдара Алиева.

Для каждого азербайджанца - патриота память о великом лидере дорога и священна, потому что современная история Азербайджана, национальная государственность тесно связаны с именем этой гениальной личности.

Азербайджанский народ ни на минуту не забывает и не забудет своего великого сына, посвятившего всю свою сознательную жизнь прогрессу Азербайджана.

Будучи большим политическим и государственным деятелем, лидером азербайджанского народа, он при жизни стал легендой, поэтому феномен Гейдара Алиева всегда привлекает внимание.

Люди приходят в Аллею почетного захоронения с чувством безграничной гордости и непоколебимой веры, так как Азербайджан стремительно развивается в свете идей Гейдара Алиева, занимая свое достойное место в мире.

Благодаря целенаправленной политике Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс общенационального лидера, Азербайджан добивается новых успехов, еще более укрепляется независимость страны.

Церемонии почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева проходят не только в Баку, но и во всех регионах Азербайджана, а также в зарубежных странах.

(Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)