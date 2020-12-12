Посольство Азербайджана в Грузии провело международную видеоконференцию, посвященную общенациональному лидеру Гейдару Алиеву (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе посольства Азербайджана в Грузии в связи с 17-й годовщиной кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева проведена международная видеоконференция на тему "Роль Гейдара Алиева в достижении уровня стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией".

Как сообщили в субботу Trend в посольстве, в мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сопредседатель группы дружбы Азербайджан-Грузия Милли Меджлиса (парламент), депутат Арзу Нагиев, члены группы дружбы Азербайджан-Грузия Милли Меджлиса, депутаты Амина Агазаде и Мазахир Эфендиев, глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ, депутат Эльнур Аллахвердиев, зампредседателя главы Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Вагиф Сеидбейли, проработавший во время президентства общенационального лидера Гейдара Алиева на должности Государственного советника по вопросам национальной политики Азербайджана, ныне чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Идаят Оруджев, гендиректор SOCAR Georgia Махир Мамедов, генконсул Азербайджана в Батуми Парвиз Исмаилзаде.

С грузинской стороны в видеоконференции приняли участие заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, вице-спикер парламента Грузии, сопредседатель Группы дружбы Грузия-Азербайджан, глава грузинской делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ Каха Кучава, начальник управления прессы и информации МИД Грузии Марине Нарчемашвили, начальник департамента по отношениям с соседними странами МИД Грузии Малхаз Микеладзе, генконсул Грузии в Гяндже Николоз Иашвили, представитель Министерства мира и гражданского равенства Грузии в регионе Квемо-Картли Аяз Мамедов, начальник департамента международных отношений парламента Грузии Тамуна Колбая, третий секретарь департамента по отношениям с соседними странами МИД Грузии Меде Тамазашвили.

Открывая конференцию вступительным словом, посол Фаиг Гулиев поблагодарил участников конференции, которые, присоединившись к инициативе посольства, собрались вместе, чтобы почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева. Он рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера азербайджанского народа в выводе отношений между Грузией и Азербайджаном на уровень стратегического партнерства, подчеркнул дальнейшее расширение отношений между двумя дружественными и братскими странами под руководством Президента Ильхама Алиева.

Далее, выступив в качестве почетного гостя, замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов рассказал о значимости, которую придавал общенациональный лидер Гейдар Алиев отношениям с Грузией. Он подчеркнул, что основы отношений между двумя странами были заложены во время первого официального визита великого лидера в Грузию. Замминистра поблагодарил Грузию за поддержку и солидарность во время 44-дневной войны, в ходе которой Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации.

Выступивший далее очередной почетный гость конференции заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия отметил, что великий лидер Гейдар Алиев сыграл неоспоримую роль в выводе отношений Грузии и Азербайджана на уровень стратегического партнерства, благодаря чему дружеские и добрососедские отношения между двумя странами и сегодня развиваются стремительными темпами. Дарсалия выразил уверенность в том, что Грузия постоянно будет рядом с Азербайджаном. Фундамент, заложенный Гейдаром Алиевым для развития отношений между двумя странами, будет защищен и укреплен Президентом Ильхамом Алиевым и нынешним руководством Грузии.

Далее конференция продолжилась пленарным заседанием. Выступившие в пленарном заседании чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, зампредседателя главы Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Вагиф Сеидбейли, проработавший во время президентства общенационального лидера Гейдара Алиева на должности Государственного советника по вопросам национальной политики Азербайджана, ныне чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Идаят Оруджев, сопредседатель Группы дружбы Грузия-Азербайджан, глава грузинской делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ Каха Кучава, сопредседатель группы дружбы Азербайджан-Грузия Милли Меджлиса Арзу Нагиев, гендиректор SOCAR Georgia Махир Мамедов, глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ Эльнур Аллахвердиев, член группы дружбы Азербайджан-Грузия Милли Меджлиса Амина Агазаде, генконсул Азербайджана в Батуми Парвиз Исмаилзаде сообщили, что после прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева противоречия между Азербайджаном и Грузией были устранены, во внешней и внутренней политике стала проводиться стратегия, обеспечивающая национальные интересы обеих стран. Было отмечено, что согласно соглашению, подписанному между Азербайджаном и Грузией в период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева в 1995 году, наступил новый этап сотрудничества в политической, экономической, военной и коммуникационной сферах.

Выступившие подчеркнули, что после установления дипломатических отношений между двумя странами, обе страны всегда занимали одинаковую позицию как по региональным, так и по глобальным вопросам.

Участники конференции отметили, что дальнейшее развитие двусторонние отношения получили после официального визита общенационального лидера Гейдара Алиева в Тбилиси в 1996 году.

Отметив, что стратегическое сотрудничество, налаженное Гейдаром Алиевым и Эдуардом Шеварднадзе, в настоящее время успешно продолжается, участники акцентировали внимание на том, что такие глобальные энергетические, транспортно-коммуникационные проекты, как Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, ТРАСЕКА, Баку-Тбилиси-Карс и Трансанатолийский газопровод, в числе факторов, объединяющих Грузию с Азербайджаном. Также было подчеркнуто укрепление двустороннего стратегического сотрудничества в рамках ГУАМ, Организации черноморского экономического сотрудничества и других организаций.

Участники международной конференции подчеркнули, что Соглашение о транспортировке сырой нефти с территорий Азербайджана, Грузии и Турции по магистральному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, подписанное в период руководства великого лидера Гейдара Алиева 18 ноября 1999 года в рамках Стамбульского саммита ОБСЕ, стало серьезным шагом в области стратегического сотрудничества стран региона и их интеграции в Европу.

Участники конференции подчеркнули дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества между двумя дружественными и соседними странами под руководством Президента Ильхама Алиева, достойного преемника общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем участники обсудили итоги конференции, было предложено провести следующую конференцию, посвященную общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, в Тбилиси после снятия ограничений в связи с предотвращением распространения пандемии коронавируса.

Выступив с заключительной речью в завершение конференции, посол Фаиг Гулиев выразил признательность участникам конференции, которые приняли участие в мероприятии, добавив, что посольство проделает необходимую подготовительную работу для проведения следующей конференции в Тбилиси.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)