В ВС Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня во всех видах войск, в том числе в Отдельной общевойсковой армии, воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, в воинских объединениях и соединениях, специальных военно-учебных заведениях и военно-медицинских учреждениях азербайджанской армии, проведен ряд мероприятий по случаю дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, на мероприятиях минутой молчания была почтена светлая память великого лидера и возложены цветы к его памятнику.

(Текст: Турал Гараджаев)