Работа в связи с коридором в Нахчыван и Лачинским коридором идет параллельно - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Работа в связи с коридором в Нахчыван и Лачинским коридором идет параллельно.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, переговоры в связи с этим продолжаются переговоры, в предстоящие дни данный вопрос найдет свое решение.

(Текст: Кямаля Сеидова)