Следующее заседание парламента Азербайджана пройдет 22 декабря

БАКУ /Trend/ - Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 22 декабря, сообщает в пятницу Trend.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова

"О повестке заседания будет сообщено дополнительно", - сказала она.

Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании депутаты обсудили 16 вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)