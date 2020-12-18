Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт - это уже история

БАКУ /Trend/ - Говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом. Это уже история.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступая в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

«Я также согласен полностью с Владимиром Владимировичем Путиным, что, говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом. Это уже история. И считаю, что будущее региона во многом будет зависеть от того, насколько правильно армянское руководство сможет оценить ситуацию и сделать правильные шаги для того, чтобы мир был долгосрочным и устойчивым.

Также хотел бы сказать о миротворческой миссии Российской Федерации, что является также частью заявления. Она осуществляется очень успешно, находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджанской Республики. За почти полтора месяца с момента подписания заявления был всего один инцидент нарушения прекращения огня, и, по нашим данным, это было спровоцировано неподконтрольными армянским властям группами так называемых ополченцев, по существу боевиков, которые окопались в тылу позиций азербайджанской армии. И буквально в течение одного дня инцидент был исчерпан, режим прекращения огня сохраняется, и думаю, с каждым днем он будет все прочнее и прочнее»,- сказал глава государства.