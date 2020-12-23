Видеокадры из села Сейидли Агдамского района Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры из села Сейидли Агдамского района, сообщает в среду Trend.со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Представляем вниманию эти кадры.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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