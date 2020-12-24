Президент Ильхам Алиев - автор летописи героического главы государства в нашей истории - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев - автор летописи героического главы государства в нашей истории.
Об этом говорится в публикации на странице в "Twitter" помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, сообщает в четверг Trend.
"Сегодня день рождения победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Являясь строителем сильного Азербайджанского государства, Президент Ильхам Алиев положил конец разлуке народа с Карабахом и, обеспечив победу в войне, стал автором летописи героического главы государства", - пишет Хикмет Гаджиев.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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Президент Ильхам Алиев - автор летописи героического главы государства в нашей истории - Хикмет Гаджиев
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