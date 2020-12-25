Внесены изменения в Порядок формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об изменениях в "Порядок формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом".

Согласно указу, в "Порядок формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом", утвержденный указом Президента Азербайджана № 963 от 19 марта 2020 года, вносятся нижеследующие поправки.

В п. 2.2. после слова «счет» добавляются слова «со стороны Кабмина Азербайджана банковские счета в азербайджанских манатах и иностранной валюте в Центральном банке Азербайджана и кредитных организациях»; в п. 2.4 цифра «2020» заменяется цифрой «2021»; в п. 2.5 слово «на счету» заменяется словами «и на банковских счетах».

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.