Путь к возобновляемым источникам энергии - путь к прочному миру на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Весь регион, да и весь мир, выиграют от трехстороннего заявления президентов России, Азербайджана и премьер министра Армении от 10 ноября 2020 года, которое положило конец одному из самых затяжных конфликтов в мире, но, возможно, больше всего выиграет именно Армения.

Об этом, как передает в пятницу Trend, говорится в статье, опубликованной агентством Modern Diplomacy.

В материале отмечается, что энергоснабжение долгое время было серьезной проблемой для Армении, не в последнюю очередь из-за энергетической блокады, наложенной на протяжении всей незаконной оккупации Нагорного Карабаха. Армения в первую очередь зависит от импорта энергии из Ирана и России, но получает значительную часть и от Мецаморской атомной электростанции - реликвии советской эпохи, единственного ядерного реактора на Южном Кавказе, который считается одним из самых опасных.

В статье подчеркивается, что с уменьшением энергетической блокады Армении больше не нужно будет полагаться на Россию и Иран в отношении ископаемого топлива.

«Несмотря на то, что экологи редко поощряют использование углеводородов, результат заключения мира может быть подключение Армении к азербайджанским газовым и электрическим сетям, чтобы навсегда избавить страну от опасной ядерной генерации, производимой в сейсмическом поясе», - говорится в материале.

В статье также отмечается, что амбиции Азербайджана и Армении в отношении возобновляемых источников энергии обещают новые промышленные возможности, создание рабочих мест и устойчивый экономический рост - и более того, преобразование исторической вражды в плодотворное и долгосрочное партнерство.

(Редактор: Наталья Кочнева)