После создания по инициативе Президента Азербайджана формата ОПЕК+ падение цен на нефть прекратилось - депутат

БАКУ /Trend/ - Несколько лет назад на Всемирном экономическом форуме Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была выдвинута инициатива создания формата ОПЕК + для регулирования добычи нефти в целях стабилизации цен на нефть на мировых рынках. До этого на мировых нефтяных рынках наблюдался обвал цен, стоимость нефти упала на более чем 80%.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

Он отметил, что предложение Президента Азербайджана поддержали как страны ОПЕК, так и нефтедобывающие страны, не являющиеся членами организации.

"С учетом важности вопроса, 24 страны объединились в рамках формата ОПЕК + и пришли к единогласному решению по сокращению добычи нефти. Именно после согласования странами-производителями нефти квоты в ходе обсуждений в формате ОПЕК + резкое падение цен на нефть прекратилось, и даже начался некоторый рост. ОПЕК считает Азербайджан своим надежным партнером. Генсек организации высоко оценил эту важнейшую инициативу Президента Азербайджана. Выдвижение главой азербайджанского государства подобной инициативы, имеющей большое значение для мировой экономической и политической повестки, еще раз продемонстрировало его лидерство на глобальном уровне", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)