Главы МИД России и Турции обсудят нагорно-карабахскую тематику

БАКУ/Trend/ - Очередное заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня состоится, как только позволят обстоятельства. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая заседание Совместной группы стратегического планирования с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам предстоят переговоры по широкому кругу вопросов, которые мы должны подготовить для рассмотрения на очередном заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое наши президенты проведут, как только позволят обстоятельства", - сказал он.

Глава МИД РФ сообщил, что обсудит с турецким коллегой ситуацию в экономике, политическом диалоге, сфере культуры и гуманитарных обменов, религиозных связей и туризма. Кроме того, продолжил он, сторонам предстоит обсудить работу астанинского формата по сирийскому урегулированию, ситуацию в Ливии и нагорно-карабахскую тематику. "География нашего сотрудничества - и Черноморский регион, и Центральная Азия, по которой мы хотели бы продолжать продуктивный обмен мнениями. И в глобальном плане мы взаимодействуем в международных структурах - прежде всего это ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Обмен мнениями по всем этим вопросам помогает согласовывать позиции, лучше понимать друг друга. Мы очень ценим наш разветвленный и доверительный диалог", - подчеркнул Лавров.