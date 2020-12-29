Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

БАКУ /Trend/ - Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 29 декабря состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений.

Как сообщили во вторник Trend в минобороны, министр обороны, еще раз напомнив участникам совещания об указаниях Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, довел до внимания ряд поручений в связи с продолжением реформ, проводимых в азербайджанской армии под руководством главы государства и выполнением предстоящих задач.

На совещании генерал-полковник Закир Гасанов особо отметил важность воспитания личного состава в боевом духе на основе бесценной преданности Родине, государству и Верховному Главнокомандующему, национально-нравственных ценностей, патриотизма и привязанности к национальным корням, а также укрепления воинской дисциплины.

Министр обороны поручил обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, для повышения уровня интенсивной боевой подготовки.

Поинтересовавшись проводимыми на освобожденных территориях инженерно-саперными работами и мероприятиями инженерного обеспечения войск, министр обороны дал конкретные указания командно -начальствующему составу в связи с повышением бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также улучшением материально-технического обеспечения и оснащения подразделений.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)