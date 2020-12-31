Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Национальной консерватории
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Азербайджанской национальной консерватории"
Согласно распоряжению, по случаю 20-летия Азербайджанской национальной консерватории и за заслуги в развитии национального музыкального образования в Азербайджане награждаются следующие лица Азербайджанской национальной консерватории:
орденом «Шараф»
Керими Сиявуша Ашраф оглу
орденом «Эмек» 2-й степени
Кязымова Назима Кязым оглу
медалью «Терегги»
Байрамова Тайяра Аллахверди оглу
Ахмедова Эльнура Орудж оглу
Алиеву Улькер Сабир гызы
Азизова Рамиза Махмуд оглу
Фаталыева Ширзада Низан оглу
Гаджизаде Хиджран Самед-ага гызы
Гусейнли Анара Вагиф оглу
Мамедова Мамедали Мирали оглу
Музаффарова Бакыхана Мамедгулу оглу
Пашазаде Сахиба Агаверди оглу.