Азербайджанец избран главой одной из авторитетных международных организаций в сфере юстиции (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Во Франции, в городе Страсбург азербайджанский судья Рамин Гурбанов вновь избран президентом одной из авторитетных международных организаций в сфере юстиции - Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ). Согласно официальному сайту Совета Европы, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2021 года.

Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) является специализированным комитетом Совета Европы, в состав которого входят высококвалифицированные эксперты из всех 47 государств-членов, охватывающим более 830 миллионов европейцев, проживающих на обширной территории от Лиссабона до Владивостока.

Данная Европейская комиссия была создана в целях подготовки и применения международных правовых документов и инструментов для повышения эффективности и качества правосудия в Европе, основываясь на Европейской конвенции по правам человека.

Одной из основных причин, по которым была создана данная организации, является чрезмерная загруженность исками Европейского суда по правам человека, и в целях снижения этой нагрузки данная комиссия проводит работу по повышению качества национальных судебных систем на европейском пространстве.

В задачи CEPEJ входят анализ результатов деятельности судебной системы всех европейских государств, оказание помощи в проведении судебно-правовых реформ, выявление проблем, с которыми они могут столкнуться, определение конкретных инструментов для улучшения функционирования судебных систем, улучшение реализации существующих документов Совета Европы и выработка предложений по их усовершенствованию и т.д.

Для реализации этих задач CEPEJ разрабатывает показатели эффективности, собирает и анализирует данные по деятельности судов, прокуратуры, органов юстиции, адвокатуры, разрабатывает различные документы (отчеты, мнения, руководящие принципы, планы действий, декларации, хартии и т.д.), а также развивает связи с исследовательскими институтами, приглашает квалифицированных экспертов, развивает сети судейских специалистов, рассматривает жалобы касательно деятельности судебных органов на национальном уровне.

Избрание представителя Азербайджана путем тайного голосования со стороны 47 государств президентом Европейской комиссии является ярким свидетельством очередной исторической победы и успеха нашей страны на международной арене, на этот раз в правовой сфере. Особо подчеркнем, что президентом данной организации Р.Гурбанов избирается во второй раз – ранее он был избран на данный пост в 2018 году сроком на два года. До него данную международную организацию возглавляли представители Германии, Италии, Великобритании, Австрии. Его переизбрание является успехом эффективной кадровой политики главы государства и проводимых им судебно-правовых реформ. В осуществлении данных реформ немаловажную роль сыграло и руководство Судебно-правового Совета и Министерства юстиции страны.

В разные годы доктор юридических наук Рамин Гурбанов работал на ответственных постах в Министерстве обороны, Министерстве юстиции, Национальной Академии наук Азербайджана. Сейчас занимает должность судьи Уголовной коллегии Бакинского апелляционного суда и отвечает за применение электронного суда в Азербайджане.

Особенно важен тот факт, что представитель Азербайджана избирается в период Победы в Отечественной войне и на фоне необъективного, предвзятого, пристрастного отношения со стороны ряда западноевропейских государств. К примеру, Франции, сенат которой принял рекомендательную резолюцию о «независимости» так называемой никем не признанной в мире «НКР». Таким образом французский сенат фактически выступил против 4-х резолюций Совета Безопасности ООН и поддержал нарушение международно признанных границ Азербайджана, что может расцениваться как неуважение к международному праву и, в частности, к его основополагающим принципам.

Именно этим принципам следовал, следует и будет следовать Рамин Гурбанов в своей работе на международной правовой арене, где, следуя курсу, установленному главой страны, активно продолжит представлять и отстаивать интересы Азербайджана в рамках международного права, что еще больше укрепит позиции страны в этой сфере и не допустит провокаций, подобных описанной выше.

С полной уверенностью можно констатировать, что с переизбранием представителя Азербайджана на столь ответственный и авторитетный пост дает возможность нашей стране участвовать в претворении в жизнь международной политики в сфере юстиции в европейских странах.