Проверено состояние обеспечения и уровень боевой подготовки подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили состояние обеспечения и уровень боевой подготовки подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили в субботу Trend в оборонном ведомстве, министр поинтересовался условиями, созданными для военнослужащих, и дал соответствующие поручения должностным лицам.

В завершение руководство министерства пообедало вместе с военнослужащими и за чайным столом побеседовало с ними на интересующие их темы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)