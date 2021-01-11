БАКУ / Trend/ - 13-14 января 2021 года делегация во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым отправится с официальным визитом в Пакистан, сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана.

В рамках визита 13 января запланирована вторая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана, а 14 января запланированы встречи главы МИД Азербайджана с высокопоставленными лицами Пакистана.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 13 января 2021 года состоится встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Пакистана.

Он отметил, что встреча пройдет в столице Пакистана - Исламабаде, добавив, что встретится также тет-а-тет с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)