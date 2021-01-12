Увиденное нами на освобожденных территориях Азербайджана - настоящая трагедия - гендиректор ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Картина, увиденная нами на освобожденных территориях Азербайджана, - настоящая трагедия. Разрушение религиозных храмов - неприемлемо.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Он сообщил, что увиденное ими на этих территориях - настоящая трагедия.

"Посетив освобожденные земли, мы увидели, что все села, поселки, исторические и религиозные памятники разрушены. Разрушение, осквернение мечетей и религиозных храмов, вандализм в их отношении недопустимы. К религиозным местам нужно относиться с уважением, их необходимо защищать. Уверен, что все разрушенные на этих территориях религиозные и культурные памятники будут восстановлены. Разумеется, религиозные убеждения людей не должны подвергаться дискриминации, а храмы каждой религии должны уважаться не только на уровне государства и региона, но и на глобальном уровне.

К сожалению, любая война приводит к разрушениям, в том числе разрушаются различные объекты. Однако уничтожение религиозных и культурных объектов, образцов культурного наследия -недопустимо", - сказал генсек ИСЕСКО.

По его словам, прежде всего, правительством Азербайджана должны быть направлены определенные запросы, которые затем будут оценены комитетом независимых экспертов.

"Включение памятников культурного наследия Азербайджана в Список всемирного исламского наследия также означает, что эти культурные объекты и религиозные памятники будут охраняться ИСЕСКО. Наша главная цель - защита культурных и религиозных памятников. При этом хотим подчеркнуть, что мы охраняем религиозные памятники всех религий".

Мы благодарим правительство Азербайджана за предоставленную нам возможность ознакомиться с ситуацией на месте. Надеюсь, мы сможем приехать сюда снова после восстановления этих территорий", - добавил Салим бин Мухаммед аль-Малик.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)