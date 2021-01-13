Президент Ильхам Алиев: Армения превращала церкви древней Кавказской Албании в армянские церкви

БАКУ /Trend/ - Армения превращала церкви древней Кавказской Албании в армянские церкви.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

«На протяжении, можно сказать, 30-летних переговоров Армения преследовала лишь одну цель - сделать переговоры бесконечными и бесполезными. Это и произошло, потому что можно сказать, что в процессе этих 30-летних переговоров никаких результатов не было. Только переговоры, только поездки, заявления, а результатов не было. Это позволило агрессору предпринять попытку изменения исторической, культурной и религиозной принадлежности оккупированных территорий.

Политика незаконного заселения является военным преступлением, и они в последний период оккупации даже не скрывали этой политики. Они доставляли из различных уголков мира лиц армянского происхождения и расселяли их на исторических азербайджанских территориях, включая исторический город Шуша. Они меняли названия наших городов и сел, меняли даже происхождение христианских религиозных памятников. Они меняли происхождение религиозного наследия древних удин, исповедующих христианство, превращали церкви древней Кавказской Албании в армянские церкви. Таким образом, они совершили многочисленные деяния, являющиеся предметом преступления», - отметил Президент Ильхам Алиев.