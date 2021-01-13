Новые дороги на Южном Кавказе означают приток инвестиций и развитие бизнеса – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня трехсторонней встречи между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стал вопрос о разблокировки коммуникаций. Об этом сказала Trend политолог, заместитель директора Института политических исследований России Дарья Гревцова.

"Для его проработки была создана рабочая группа под руководством вице-премьеров правительств России, Азербайджана и Армении. Они будут разрабатывать проекты по строительству дорог в нескольких направлениях", - отметила она.

Дарья Гревцова подчеркивает, что дорога пройдет из Армении через Азербайджан в Россию. Будет также создана дорога из Азербайджана в Нахчыван и далее в Турцию.

"Поскольку новые логистические пути пройдут через Азербайджан, то это будет выгодно и Азербайджану, и России, и Армении. Это позволит Азербайджану начать следующий мирный экономический этап интеграции Нагорного Карабаха в Азербайджанскую Республику. Все эти инфраструктурные проекты позитивно отразятся на его экономическом развитии, поскольку новые дороги означают приток инвестиций и развитие бизнеса там, где они проходят", - добавила российский политолог.

Гревцова подчеркивает, что рабочей группе нужно будет решить несколько задач: "Во-первых, определить на карте, где будут проходить эти дороги и насколько сложно географически, с точки зрения ландшафта, их строить. Во-вторых, определить основных подрядчиков, кто построит дороги – российские, азербайджанские, армянские или турецкие компании. В-третьих, распределить финансирование - кто какие затраты будет нести. Это не так просто, поскольку требуются очень значительные финансовые средства", - сказала она.

По мнению российского эксперта, данная трехсторонняя встреча наметила очень большой фронт работы, который в будущем принесет большую выгоду и Азербайджану, и России, и Армении.

Комментируя то, как новые реалии, создаваемые в регионе с подписанием трехстороннего заявления от 11 января 2020 повлияют на развитие отношений Азербайджана и России, политолог отмечает, что отношения двух стран будут активно развиваться, и новые инфраструктурные проекты повысят уровень кооперации наших стран.

Дарья Гревцова подчеркивает, что также стоит обратить внимание на межличностные отношения двух президентов - Владимира Путина и Ильхама Алиева, как они общаются и поддерживают друг друга.

"А это очень важно, когда идет совместная работа – уровень взаимопонимания скажется и на эффективности проектов. Неслучайно Владимир Путин свой первый рабочий день в 2021 году посвятил именно теме трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Для России навсегда урегулировать этот сложный конфликт является очень важной задачей", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)