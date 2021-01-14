Находящиеся ранее под оккупацией 128 албанских храмов были преобразованы в армянские григорианские церкви

Политика 14 января 2021 18:34 (UTC+04:00)
Находящиеся ранее под оккупацией 128 албанских храмов были преобразованы в армянские григорианские церкви

БАКУ /Trend/ - Армения провела против историко-религиозных и культурных памятников Азербайджана конкретную политику.

Об этом сказал зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, суть этой политики заключалась в уничтожении следов нашей культуры на прежде оккупированных территориях Азербайджана.

"Для этого они провели работу по трем направлениям. Сначала разрушили исламские храмы, мечети и святыни. Затем выдали исламские храмы за образцы культуры другого народа, то есть отчуждали их.

Третье направление - деятельность в отношении албанских храмов, где суть их политики заключалась в присвоении",- отметил Исмаилов.

Он уточнил, что почти все из 128 албанских храмов, находящихся на ранее оккупированных территориях, включая храм Худавенг, храм Агаоглан в Лачине, храм Гянджасар в Агдере и церковь Амасар в Ходжавендском районе, были преобразованы в армянские григорианские церкви.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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