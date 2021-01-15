Венгерские компании намерены принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия обсудили, как венгерские компании могут участвовать в восстановлении территорий, освобожденных в ходе Второй Карабахской войны.

Об этом, как передает в пятницу Trend, на своей официальной странице в Facebook написал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Он отмечает, что данная тема обсуждалась в ходе видеоконференции с министром труда и социальной защиты Азербайджана, сопредседателем венгерско-азербайджанской совместной экономической комиссии Сахилем Бабаевым.

По словам Сийярто, нет никаких сомнений в том, что нагорно-карабахский конфликт был одной из наиболее освещаемых тем в международной прессе, наряду с пандемией COVID-19.

«Венгрия всегда выступала за территориальную целостность Азербайджана. После окончания конфликта мы обсудили, как венгерские компании могут участвовать в восстановлении районов, пострадавших от войны», - пишет он.

Сийярто отмечает, что азербайджанская сторона приветствовала это намерение, и венгерский EximBank открыл кредитную линию в размере 100 миллионов долларов для венгерских компаний, намеревающихся участвовать в программе реконструкции. По его словам, для преодоления последствий войны Венгрия также предложила грант в размере 25 тысяч евро на работы по разминированию территорий.

«Венгерские компании в последнее время значительно увеличили свое присутствие на азербайджанском рынке: MOL сделала крупнейшие венгерские корпоративные инвестиции за всю историю, Wizz Air готова возобновить полеты, Hell получила 25 процентов доли рынка, и наш экспорт крупного рогатого скота возобновился», - добавил он.

Здесь, в Центральной Европе, пишет Сийярто, также важно иметь возможность покупать газ из как можно большего числа источников.

«Между Азербайджаном и Европой установлено прямое газопроводное соединение. Венгрия также потенциально сможет покупать газ у Азербайджана», - отмечает он.

(Автор: Наргиз Садыхова)