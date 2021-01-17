Делегация Тюркского совета и ТЮРКСОЙ посетила Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Совета сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ посетила освобожденные от оккупации территории Агдама, передает в воскресенье региональное бюро Trend.

Сначала гости посетили Джума-мечеть в Агдаме.

Члены делегация на месте ознакомились с фактами уничтожения Арменией домов в Агдаме.

Затем делегация посетила мавзолей Панахали хана.

В состав делегации вошли генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель генерального секретаря Тюркского совета Гисмет Гезалов, представитель Второго европейского управления МИД Замин Алиев, представитель Тюркского совета Фаррух Джумаев и другие.

После Агдама делегация посетит Физули.