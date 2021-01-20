События 20 Января разделили жизнь бакинцев на "до" и "после" – гендиректор "АзИз" Лев Спивак

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 января 1990 года – это страшное и ужасное событие. Об этом сказал Trend генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак.

"Все мы помним трагедию 20 января 1990 года. Бакинцы, кто в тот момент был в городе, помнят тот ужас – никто не ожидал, что армия страны может войти в город и расстрелять мирных людей.

События 20 января 1990 года разделили жизнь бакинцев на "до" и "после". До трагедии ни у кого и мысли не возникало покинуть город, но после этих событий многие бакинцы оказались разбросанными по всему миру – они покинули страну, потому что осознали, что советская власть может сделать с ними все что угодно", – отметил он.

Лев Спивак подчеркнул, что Международная ассоциация "АзИз" каждый год в Израиле проводит мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии "Черного января".

"Мы в Израиле проводим встречи с очевидцами, организовываем фотовыставки, рассказываем о жутких событиях января 1990 года. Неизменно воспоминания о событиях 20 Января вызывают потрясение – произошла страшная, невероятная трагедия, даже если рассматривать без цепочки окружавших ее событий", – сказал гендиректор "АзИз".

Лев Спивак подчеркнул, что в 2020 году Азербайджан одержал великую Победу во Второй Карабахской войне.

"Несмотря на то, что поставлена окончательная точка, нельзя забывать о жутких событиях января 1990 года", – добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)