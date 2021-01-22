Великобритания может помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - посол

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 22 января встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймсом Шарпом.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, посол поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне.

Отметив, что и впредь приложит все усилия для развития азербайджано-британских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере, Джеймс Шарп подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества Великобритания может оказать помощь Азербайджану в выполнении работ по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)