Великобритания может помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - посол
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 22 января встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймсом Шарпом.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, посол поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне.
Отметив, что и впредь приложит все усилия для развития азербайджано-британских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере, Джеймс Шарп подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества Великобритания может оказать помощь Азербайджану в выполнении работ по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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