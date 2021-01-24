Министр иностранных дел Ирана прибыл в Баку

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Баку, передает Trend.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф будучи в Баку сообщил, что Иран рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий от оккупации и их переходу под контроль азербайджанского народа.

Зариф добавил, что завтра с азербайджанской стороной будут обсуждены вопросы по Карабаху, поддержанию там стабильности, восстановлению освобожденных территорий, а также региональное сотрудничество и коридоры Север-Юг и Юг-Запад.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что после Азербайджана посетит Россию, Грузию, Армению и Турцию.

(Редактор: Наталья Кочнева)