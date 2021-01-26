Реваншизм Армении принесет ей лишь новые убытки, потери, бедствия и страдания – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Реваншизм Армении принесет ей лишь новые убытки, потери, бедствия и страдания.

Об этом сказал Trend во вторник доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"Все разговоры в Армении о реваншизме и возможности вернуть утраченные ранее оккупированные официальным Ереваном территории на западе Азербайджана - это всё "байки из склепа"!" - сказал он.

По словам эксперта, во-первых, задача российских миротворцев там как раз и заключается в недопущении начала какого-либо вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией: "Во-вторых, официальный Ереван, по крайней мере, в настоящее время, не обладает какими-либо ресурсами для начала войны с Азербайджаном. Сами призывающие к реваншу и их дети воевать не собираются. У Армении сейчас нет достаточного вооружения, военной техники, боеприпасов и других материально-технических средств, чтобы начать успешную наступательную операцию против Азербайджанской Республики".

В-третьих, по мнению Перенджиева, в вооруженных силах Армении царят упаднические настроения и там нет мнения, как среди офицеров, так и рядовых, что они смогут в настоящее время одолеть азербайджанскую армию. В-четвертых, военно-стратегическое положение азербайджанской армии таково, что она без труда может успешно и эффективно сдержать в случае такого сценария армянские подразделения.

И это, как подчеркивает эксперт, еще вполне "мягкий сценарий" развития событий для Армении в случае начала реализации ею реваншистских планов: "Ну а жесткий может быть, если Армению покинут российские военные и будет ликвидирована по инициативе официального Еревана 102-я база в Гюмри. Одним словом - реваншизм Армении принесет ей лишь новые убытки, потери, бедствия и страдания, если не потерю государственности как таковой".

(Автор: Джани Бабаева)