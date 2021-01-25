В Азербайджане будет отмечаться 100-летний юбилей Лютфи Заде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея видного деятеля науки Лютфи Заде.

В документе говорится, что в феврале 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного ученого, основателя теории нечётких множеств, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде).

Согласно распоряжению, в целях обеспечения проведения 100-летия известного ученого Лютфи Заде, внесшего беспрецедентный вклад в развитие науки и технологий:

- Национальной академии наук Азербайджана совместно с Министерством образования поручено подготовить и осуществить план мероприятий по 100-летнему юбилею выдающегося деятеля науки Лютфи Заде;

- Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.