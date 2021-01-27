Президент Ильхам Алиев: Армяне построили в Шуше для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая богатому, коррумпированному чиновнику

БАКУ/Trend/ - Армяне построили в Шуше для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая, как говорят, богатому, коррумпированному чиновнику.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Айдыном Керимовым в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе.

«Что касается инфраструктурных проектов, то Шуша с точки зрения инфраструктуры, можно сказать, является абсолютно отсталым городом. Враг ничего там не создал, не построил ни одного здания. Построили для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая, как говорят, богатому, коррумпированному чиновнику, представленному в руководстве Армении. За 28 лет ненавистный враг там ничего больше не построил. Дороги в ужасном состоянии, здания разрушены, кругом заросли бурьяна, мусор, уродливые киоски. Разрушили и то, что было. Не оставили камня на камне, только эксплуатировали. А потом говорят, что Шуша – армянский город, пытались изменить ее название. Поэтому реализация инфраструктурных проектов, конечно, является первостепенным вопросом. Параллельно должны правильно проводиться градостроительные работы. До этого назначения вы работали в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, у вас есть опыт, и уверен, что вы будете руководить этой работой», - сказал Президент Ильхам Алиев.