Япония обратилась к Азербайджану за поддержкой

Политика 29 января 2021 22:24 (UTC+04:00)
Япония обратилась к Азербайджану за поддержкой

БАКУ /Trend/ - Япония обратилась за поддержкой по организации Олимпийских игр Токио-2020 к странам, имеющим большой опыт в организационных работах.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве молодежи и спорта Азербайджана, генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като обратился к странам, имеющим большой опыт организации спортивных соревнований, для отправки в Японию соответствующих кадров.

В ответ министр молодежи и спорта Азад Рагимов сообщил, что Азербайджан успешно принял такие международные соревнования, как Европейские игры-2015, IV Игры исламской солидарности в 2017 году, Формула-1 в 2016, 2017, 2018, 2019 годах, XV Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в 2019 году и отметил возможность поддержки Токио со стороны Азербайджана на Олимпийских играх своими опытными кадрами.

Министр Азад Рагимов отметил, что Азербайджан является страной, имеющей значительный опыт как в технических, так и в организационных вопросах в плане проведения спортивных соревнований. В Азербайджане есть база данных сотрудников, проработавших на всех этих престижных мероприятиях, наши специалисты по соответствующим профилям будут представлены японской стороне.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время в Азербайджане есть местные кадры, которые работают на спортивных соревнованиях в области технологий, транспорта, управления спортивными объектами, взаимодействия с волонтерами и другие. Эти сотрудники регулярно получают приглашения на международные соревнования, где успешно реализуют свои знания и навыки.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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