Названы руководители Турецко-российского совместного мониторингового центра в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Названы руководители Турецко-российского совместного мониторингового центра в Агдаме.

Как передает в субботу Карабахское бюро Trend, турецким личным составом Мониторингового центра руководит генерал-майор Абдулла Гатырчы, российским личным составом - генерал-майор Виктор Фелоренко.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Агдаме начал функционировать совместный мониторинговый центр. В Центре имеются зал для проведения брифингов, столовая на 100 мест, медпункт, ателье и магазин. На территории Центра также находятся водная станция, генератор, автостоянка, два спортивных городка, продовольственный и холодильный склады.

Территория Центра ограждена по периметру, здесь установлены 4 наблюдательные вышки, организована круглосуточная охрана.

Охрану Турецко-российского совместного мониторингового центра осуществляет азербайджанская армия.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)