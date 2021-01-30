В Агдаме состоялось открытие Турецко-российского мониторингового центра (Версия 2)

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АГДАМ /Trend/ - В Агдаме состоялось открытие Турецко-российского мониторингового центра, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.

В церемонии открытия приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Гараосманоглу и заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Отметим, что общая площадь территории, на которой он расположен, составляет около 4 гектаров. На территории находятся 65 служебных помещений модульного типа и помещений для проживания, которые обеспечены всем необходимым оборудованием.

В Центре имеются зал для проведения брифингов, столовая на 100 мест, медпункт, ателье и магазин. На территории Центра также находятся водная станция, генератор, автостоянка, два спортивных городка, продовольственный и холодильный склады.

Территория ограждена по периметру, установлены четыре наблюдательные вышки, организована круглосуточная охрана.

Охрану Турецко-российского совместного мониторингового центра будет осуществлять азербайджанская армия.