Во время Второй Карабахской войны азербайджанцы целенаправленно гражданские объекты не трогали - испанский журналист
БАКУ/Trend/ - Во время Второй Карабахской войны азербайджанцы пытались бить по конкретным целям — например, по системам ПВО.
Как сообщает Trend, со ссылкой на «Лента.ру», об этом сказал испанский журналист Пабло Гонзалес, который находился в Нагорном Карабахе во время войны.
«Все-таки азербайджанцы пытались бить по конкретным целям — например, по системам ПВО. Когда бомбили город, целенаправленно гражданские объекты не трогали, в том числе гостиницы и места с большим скоплением мирных людей», - сказал журналист.
Что касается ударов по городу Агдере, Гонзалес подчеркнул, что ни для кого не секрет, что из самого города стреляла армянская артиллерия, и поэтому по нему стреляли азербайджанцы.
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Во время Второй Карабахской войны азербайджанцы целенаправленно гражданские объекты не трогали - испанский журналист
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