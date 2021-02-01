Во время Второй Карабахской войны азербайджанцы целенаправленно гражданские объекты не трогали - испанский журналист

БАКУ/Trend/ - Во время Второй Карабахской войны азербайджанцы пытались бить по конкретным целям — например, по системам ПВО.

Как сообщает Trend, со ссылкой на «Лента.ру», об этом сказал испанский журналист Пабло Гонзалес, который находился в Нагорном Карабахе во время войны.

«Все-таки азербайджанцы пытались бить по конкретным целям — например, по системам ПВО. Когда бомбили город, целенаправленно гражданские объекты не трогали, в том числе гостиницы и места с большим скоплением мирных людей», - сказал журналист.

Что касается ударов по городу Агдере, Гонзалес подчеркнул, что ни для кого не секрет, что из самого города стреляла армянская артиллерия, и поэтому по нему стреляли азербайджанцы.