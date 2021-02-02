Шуша не столица чиновников! – Восстановление каждой пяди освобожденных земель находится под контролем Президента Ильхама Алиева – Анализ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично контролирует процесс восстановления освобожденных территорий.

Глава государства вновь подтвердил этот факт в интервью Азербайджанскому телевидению, открыто заявив, что восстановление освобожденных территорий, включая город Шушу, находится под его контролем.

Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников!

Президент Ильхам Алиев: Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников!

Президент Азербайджана заявил, что попытки некоторых госструктур и их руководителей снискать дешевую популярность или создать новый офис по собственной инициативе недопустимы.

Для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях распоряжением Президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года был создан Координационный штаб. Для обеспечения организации работы при Координационном штабе был сформирован межведомственный центр, при котором образовано 16 рабочих групп. Штаб возглавляет руководитель Администрации Президента, и все предложения и инициативы должны быть направлены туда.

Как будут восстановлены Шуша и другие освобожденные территории?

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Несколько дней назад назначен спецпредставитель Президента в Шушинском районе. Верховный Главнокомандующий уже дал особые указания.

Прежде всего, работы будут проводиться последовательно, согласно плану. Первостепенная задача – это обеспечение безопасности, и для этого необходимо полностью очистить эти территории от мин.

Затем будет проведена оценка ущерба, и только после этого начнется реализация инфраструктурных проектов. После завершения данных этапов можно будет начинать строительство социальных объектов и домов.

При восстановлении освобожденных территорий используются современные технологии. К примеру, генеральные планы всех городов подготовлены на основе концепции "умный город".

Изучается опыт Японии для создания "умных городов" на освобожденных территориях Азербайджана

В Баку и некоторых наших регионах уже установлены первые образцы компонентов "умного города". К ним относятся автобусные остановки, "умные" скамейки и фонарные столбы. В Исмаиллинском районе, например, установлены работающие на солнечной энергии "умные" автобусные остановки, которые каждые 10 минут в течение 10 секунд распыляют разработанное азербайджанскими учеными дезинфицирующее средство BIOSANIS, не содержащее спирт, хлор и другие вредные вещества. Таким образом ожидающие транспорт пассажиры дезинфицируются каждые 10 минут.

Разумеется, все вышеперечисленное – это всего лишь небольшая часть концепций "умный город" и "умное село". Город Шуша и другие освобожденные территории будут полностью восстановлены на основе этих технологий.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)