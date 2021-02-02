Проект будущей школы в Шуше будет готов в ближайшее время - зампред ПНД Турции

БАКУ /Trend/ - Проект школы, которая будет построена в Шуше партией Националистического движения (ПНД) Турции, будет готов в кратчайшие сроки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал находящийся с визитом в Баку зампред партии Националистического движения (ПНД) Турции Мевлют Каракая.

Он сказал, что работы над проектом продолжаются.

"Сегодня мы побывали в нескольких бакинских школах. Во время встречи с министром образования Азербайджана сделали определенные заметки. Они будут учтены во время проектирования школы. Проект будет готов в кратчайшие сроки. Школа будет построена в архитектурной форме, полностью соответствующей атмосфере города", - сказал Мевлют Каракая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)