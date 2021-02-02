Обсуждены возможности расширения азербайджано-иранских отношений

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова второго февраля встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

Как сообщает во вторник Trend, искренне поприветствовав гостя, спикер парламента сказала, что Азербайджан и Иран - два дружественных государства.

"Объединяющие нас исторические, культурные и духовные ценности создают хорошую основу для развития наших отношений в условиях взаимопонимания.

Политическая воля глав государств играет важную роль в углублении наших двусторонних отношений. В этой связи большое значение имеют встречи на высшем уровне, взаимные визиты президентов двух стран, переговоры, подписанные между нашими странами документы", - отметила Сахиба Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что политический диалог на высоком уровне между Азербайджаном и Ираном также положительно влияет на наши экономические отношения.

"Объем товарооборота между нашими странами растет день ото дня. Мы считаем, что имеющийся потенциал позволяет нам добиться более высоких результатов в этой области", - уточнила Сахиба Гафарова.

Она сказала, что Азербайджан и в других сферах жизни намерен углублять отношения с Ираном, как со страной, одной из первых признавших государственную независимость Азербайджана.

Подчеркнув роль парламентов в развитии двусторонних отношений, спикер высоко оценила деятельность групп дружбы в законодательных органах обеих стран. Было отмечено, что хорошие отношения между странами в этой области находят отражение в двустороннем и многостороннем сотрудничестве.

"Взаимные визиты парламентских делегаций и регулярные контакты наших депутатов вносят ценный вклад в углубление международного сотрудничества", - подытожила Сахиба Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)