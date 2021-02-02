Иран поддерживал территориальную целостность Азербайджана в Отечественной войне - посол

БАКУ /Trend/ - Иран проявляет большой интерес к развитию связей с дружественным и братским Азербайджаном.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой сказал посол Ирана в Азербайджане Сайед Аббас Мусави.

Он отметил, что Иран поддерживал территориальную целостность Азербайджана в Отечественной войне и выступал за справедливость. Посол поздравил наш народ и спикера Милли Меджлиса с Победой, достигнутой в ходе 44-дневной военной операции.

Было отмечено, что сложившиеся между высокопоставленными правительственными чиновниками двух стран отношения положительно сказываются на экономической, культурной и гуманитарной сферах. Наше сотрудничество не случайно вышло на качественно новый этап.

"Наши парламенты тоже вносят достойный вклад в достижение этого уровня двусторонних отношений. Встречи между нашими депутатами очень важны с точки зрения обмена мнениями между сторонами. В будущем Иран намерен активизировать взаимные визиты делегаций и углубить наше сотрудничество", - отметил Мусави.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями касательно перспектив развития межпарламентских связей и других вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)