Ни один человек, злоупотребивший своим положением, не останется безнаказанным - депутат

БАКУ /Trend/ - Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане всегда была одним из приоритетов государственной политики, и в этом вопросе перед законом все равны.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивает, что борьба с коррупцией и взяточничеством является приоритетом в нашей стране, доводит до сведения общественности проделанную в этом направлении работу, заявляя, что ни один коррупционер не останется безнаказанным.

Афет Гасанова отметила, что за годы независимости Азербайджана были приняты масштабные меры по борьбе с коррупцией, по созданию законодательства и соответствующих государственных структур, по усилению кадрового потенциала.

Депутат сказала, что одной из важных составляющих реформ, осуществленных после избрания великого лидера Гейдара Алиева Президентом независимого государства Азербайджан по настоянию народа, было усовершенствование законодательства в сфере борьбы с коррупцией и взяточничеством, приведение его в соответствие с международными стандартами.

"Эта политика была успешно продолжена Президентом Ильхамом Алиевым, получив более широкий охват. С тех пор как Ильхам Алиев приступил к исполнению обязанностей в должности Президента Азербайджанской Республики, борьба с коррупцией стала одним из приоритетов политической деятельности главы государства. По инициативе и под руководством Президента в Азербайджане сформирована прогрессивная законодательная база по борьбе с коррупцией с учетом международного опыта, проведены важные кадровые реформы и приняты институциональные меры.

Все эти меры значительно снизили уровень коррупции, взяточничества и злоупотребления служебными полномочиями в стране. К сожалению, несмотря на все эти меры, некоторые люди по-прежнему проявляют безволие, допускают случаи коррупции, взяточничества и злоупотребления служебным положением, но рано или поздно они несут наказание.

Привлечение к ответственности нескольких бывших должностных лиц за коррупцию, взяточничество и злоупотребление служебным положением в результате операций Службы государственной безопасности за последнее время показывает, что против коррупции принимаются серьезные меры, и никто не сможет избежать ответственности за совершенное преступление", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)