После решения карабахского конфликта в регионе появились новые возможности - Зариф

БАКУ /Trend/ - После решения карабахского конфликта в регионе появились новые возможности.

Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, одна из них связана с железными дорогами - Джульфинской железной дорогой и дорогой, соединяющей Иран с Россией, которые давно не функционируют: "Сейчас на Кавказе создается новая платформа сотрудничества, и появилась возможность для стабильности между Азербайджаном и Арменией, Грузией и Россией, а также между Арменией и Турцией".

Зариф добавил, что за прошедшие годы Иран сталкивался с рядом проблем в сфере транзита и других областях, но они уже остаются позади.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)