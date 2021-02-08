После решения карабахского конфликта в регионе появились новые возможности - Зариф
БАКУ /Trend/ - После решения карабахского конфликта в регионе появились новые возможности.
Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, одна из них связана с железными дорогами - Джульфинской железной дорогой и дорогой, соединяющей Иран с Россией, которые давно не функционируют: "Сейчас на Кавказе создается новая платформа сотрудничества, и появилась возможность для стабильности между Азербайджаном и Арменией, Грузией и Россией, а также между Арменией и Турцией".
Зариф добавил, что за прошедшие годы Иран сталкивался с рядом проблем в сфере транзита и других областях, но они уже остаются позади.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)
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