Назван ущерб, нанесенный гражданским объектам Агдама в результате армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Установлен ущерб, нанесенный населенным пунктам Агдамского района в результате агрессии вооруженных сил Армении.

Об этом в понедельник сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района Аллахверен Алиев.

Он отметил, что в результате обстрела армянами мирных населенных пунктов пострадали 1425 жилых домов: "29 из них полностью разрушены, 1396 – пострадали частично. Наряду с этим на территории района ущерб нанесен 29 нежилым объектам, 3 из которых разрушены полностью. Также нанесен ущерб 59 объектам предпринимательства, 2 из них полностью разрушены, пострадали 24 социальных объекта и 1 административное здание".

Алиев добавил, что также в результате армянской агрессии на территории района пострадало 28 транспортных средств граждан, погибло 6734 голов скота.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)